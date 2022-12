Rapporto Auditel – Censis | quanto siamo digitali noi Italiani?

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Studio, lavoro, sport, entertainment, relazioni, acquisti, rapporti con le banche e con la pubblica amministrazione Sono questi cinque gli ambiti presi in considerazione daper analizzare lazzazione del Belpaese. Computer, Smart TV, smartphone e accessori sono le uniche voci di spesa che crescono dal 2008 ad oggi, e che sono cresciute anche durante e dopo la pandemia. Se si considerano pari a 100 le spese complessive e quelle in comunicazione sostenute dalle famiglie italiane nel 2008; nel 2021 quelle totali sono scese a 93,2, mentre quelle per attrezzature audiovisive, fotografiche e di elaborazione delle informazioni sono salite a 230,7; e quelle per telefoni e apparecchiature telefoniche sono pari a 598,8. Più soldi spesi per la comunicazione significano anche più schermi nelle case degli ...