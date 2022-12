Rapporto Auditel – Censis | Come sta evolvendo la televisione italiana?

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Questa mattina, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato, è in corso la presentazione del quinto“La transizione digitale degli italiani: dal boom degli schermi connessi (sono quasi 100 milioni) alla banda larga, il Paese grazie alla, corre verso la modernità”. Noi di TvZoom vi proponiamo il testo della presentazione, per capire insieme in che direzione viaggiano lae i suoi spettatori: I consumi della digital life: crescono le spese per device e connessioni Nel 2021 la spesa complessiva delle famiglie italiane è stata di 1.000 miliardi e 33 milioni di euro e si è ridotta del 5,4% rispetto al 2017. Nello stesso periodo, quella per telefonia, trainata dagli acquisti degli smartphone, è aumentata del 92% e ...

