RAI | -11% negli ascolti per i Mondiali rispetto al 2018

(Di lunedì 19 dicembre 2022)2022 – Con la vittoria dell’Argentina ai rigori sulla Francia si conclude il Mondiale 2022 in Qatar, la seconda edizione consecutiva che non ha visto la partecipazione dell‘Italia. Domenica è stato anche il giorno per tirare le somme conclusive sugliregistrati dalla RAI, l’emittente di Stato è stata l’unica a trasmettere le L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Rai Storia

Le aspettative sono altissime per le esibizioni che si terranno al Teatro Ariston dal 7 all'... Per ciò che riguarda la biglietteriaquesta aprirà i primi di gennaio e non c'è dubbio che sarà ...... infatti, l'attrice viene chiamata a interpretare la protagonista di una nuova serie - tv: ... Roma 2 - Delitti imperfetti (2011), Distretto di Polizia(2011), Squadra antimafia - Palermo oggi 3 (... Ascolti tv domenica 11 dicembre - RAI Ufficio Stampa E' tempo di Zecchino d'Oro, il programma musicale della Rai che ha fatto cantare centinaia di bambini nelle sue 65 edizioni televisive. L'edizione 2022, dal titolo, Semplicemente ...I match vinto dall'Albiceleste batte stacca di 2 punti di share e di oltre un milione di telespettatori la finale del 2018 tra Francia e Croazia trasmessa su Canale 5 ...