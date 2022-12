Pianeta Milan

Commenta per primo Le prime pagine deiin edicola oggi sono dedicate alla vittoria dell'Argentina. Leo Messi trionfa in Qatar e si prende le copertine dei giornali: ' Maradoha ' scrive il Corriere dello Sport dedicando ...Le prime pagine deidi oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali... Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Argentina è campione del mondo Il titolo colma il vuoto nel palmares della Pulce . Il genio ha aggiunto un po' di sregolatezza: 'E ora altre partite con la maglia di ...Da rivelazione con il Bari in serie B a rivelazione con il Marocco ai Mondiali in Qatar, il classe 1998 è diventato un obiettivo del club di via Arcivescovado. "Cheddira, ...