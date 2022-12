Questa settimana al cinema 19 dicembre – 25 dicembre

Leggi su nonewsmagazine

Scopriamo quali sono i film in uscita neiitaliani nelladal 19 al 25. MASQUERADE – LADRI D'AMORE Regia di Nicolas Bedos Con Nicolas Briançon, Charles Berling, James Wilby, Christiane Millet Genere Thriller Produzione Francia, 2022 Durata 142 min Data di uscita 212022 Margot seduce Adrien nella sontuosa villa di Martha, attrice capricciosa sul viale del tramonto. Margot è una femme fatale ghiotta di diamanti, Adrien uno gigolo di star in declino. Amante annoiato di Martha, Adrien perde la testa per Margot che seduce polli benestanti per garantirsi un ricco avvenire. I due si intendono a meraviglia, nel letto e nella vita, dove tramano truffe ...