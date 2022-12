Qatargate | Visentini dopo il rilascio | «Da Panzeri 50mila euro senza nulla in cambio | io mai influenzato da nessuno»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) A poche ore dal, Luca, segretario del sindacatopeo Etuc e da alcune settimane da quello mondiale Ituc (Confederazione sindacale internazionale), spiega le ragioni del suoi coinvolgimento nele della successiva caduta delle accuse contro di lui. I giudici lo hanno rilasciatodue giorni di carcere. «Sono finito in questa indagine perché ho collaborato con questa fondazione, Fight Impunity, riconosciuta e finanziata dal Parlamentopeo e che, da quel che si sapeva, si occupava della difesa dei diritti umani», racconta a Repubblica. «Ne facevano parte parlamentaripei, ex parlamentari ed ex commissari, personalità specchiate. Era una ONG rispettata che agiva in difesa dei diritti umani, con diverse personalità di alto livello ...

