Qatargate | passo indietro di Visentini dopo ammissioni A Brescia si decide estradizione moglie Panzeri

IL GIORNO

- Il sindacalista, arrestato e poi rilasciato dalla Procura belga, chiarisce: ho accettato i 50 mila euro donati dalla Ong di Panzeri, ma nessuna corruzione a favore del Qatar, erano soldi per i ...... nella sua potenza evocativa (per alcuni), fa compiere un salto logico: dall'accettazione (acritica) del capitalismo e delle sue virtù all'accettazione del danaro e dei suoi vizi ilè breve, ... Il Qatargate e il caso Panzeri scuotono Bollate: l'assessore Lucia Rocca si dimette E' stata la Procura di Brescia a decidere per l'estradizione, come ampiamente preannunciato. Maria Dolores Colleoni consegnata al Belgio ...La vicenda di corruzione nel parlamento europeo svelata di recente dimostra che le istituzioni europee sono ancora troppo esposte a questa piaga e che gli attuali strumenti di autoregolamentazione e d ...