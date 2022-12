Qatargate | le mazzette nelle buste di Babbo Natale Il Pg chiede l' estradizione della moglie di Panzeri

L'Indro

L'inchiesta cosiddetta "" prosegue con l'audizione di Maria Dolores Colleoni , moglie di Antonio Panzeri e ...nelle buste di Babbo Natale I soldi che si trovavano nelle buste ...Roma, 19 dic - Un'altra infornata di dettagli grotteschi dal: dalle intercettazioni ambientali acquisite dalla polizia belga nella casa di Antonio Panzeri è emerso che l'ex - eurodeputato consegnava i soldi del Qatar con cui tentava di corrompere i ... 'Qatargate': mazzette a Bruxelles, punta di un iceberg — L'Indro I soldi venivano conservati come regali, si indaga sulla rete dell'ex europarlamentare per capire a chi dava i soldi e in cambio di cosa ...I soldi venivano conservati come regali, si indaga sulla rete dell'ex europarlamentare per capire a chi dava i soldi e in cambio di cosa ...