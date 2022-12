Qatargate | la Corte di Brescia | «Consegnare la moglie di Panzeri al Belgio»

TGCOM

Qatargate, l'inchiesta belga sulla corruzione nell'Europarlamento va avanti. Oggi a Brescia la Corte d'Appello dovrà decidere se consegnare al Belgio la figlia e la moglie di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato in carcere a Bruxelles. Maria Dolores Colleoni, moglie di Antonio Panzeri, può essere consegnata alle autorità belghe.