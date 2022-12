Qatargate | Ghisleri | “I danni del Pd li paga tutta la politica Ma gli italiani promuovono Meloni”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) A due mesi dall’insediamento del governo prosegue la luna di miele tra Giorgiae gli: il 47,7% la promuove e, dato particolarmente significativo, il consenso arriva anche da una parte significativa dell’elettorato dem, che ne approva l’operato nel 14,7% dei casi. A rilevarlo è un sondaggio di Euromedia Research di Alessandra, che investiga anche i contraccolpi dello scandalo, chiarendo che benché non riguardi in alcun modo il governo e la maggioranza di centrodestra rappresenta un problema anche per loro. «Pd e Sinistra italiana sono crollati, ma la sfiducia collettiva nellarende più difficile governare», ha spiegato la sondaggista, chiarendo in questo modo la portata del danno provocato dalla vicenda. Il sondaggio di Euromedia Research partito per ...