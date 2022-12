Qatar-gate | gli emiri minacciano di staccare il gas L' Europa sarebbe in ginocchio senza quelle forniture

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nuovi problemi per l'in seguito all'esplosione dello scandalo. A reagire adesso è l'Emirato di Doha e il ricatto potrebbe rivelarsi fatale per l'Ue in merito alledi gas. Da una dipendenza all’altra. Dal gas russo a quello del. E ora Doha - si legge sul Corriere della Sera - presenta il conto minacciando "un impatto negativo" sulle discussioni in corso per ledi metano all’Ue dopo che il Paese del Golfo è finito al centro dello scandalo per presunta corruzione nei confronti di deputati e funzionari per condizionare le decisioni del Parlamento Ue, che ha portato in carcere l’ex presidente Eva Kaili e Antonio Panzeri. L’Eurocamera ha reagito giovedì scorso con una risoluzione in cui "chiede con urgenza che i titoli di accesso dei rappresentanti ...