Putin oggi incontra Lukashenko | di cosa parleranno?

'Il cancelliere tedesco è ben consapevole del fatto cheil presidente russo Vladimirincontrerà il collega bielorusso a Minsk, per la prima volta da tre anni a questa parte' ed esiste 'la preoccupazione' che questo possa avere un qualche impatto ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev contro Kissinger: "Non ha capito niente di questa guerra". Putin oggi ... Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha definito «invenzioni assolutamente stupide» e «senza fondamento» le ipotesi secondo cui Putin sia andato a Minsk per far entrare la Bielorussia al conflitto ...Putin incontrerà il collega bielorusso a Minsk, per la prima volta da tre anni a questa parte" ed esiste "la preoccupazione" che questo possa avere un qualche impatto sulla guerra in Ucraina.