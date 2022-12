Putin in Bielorussia per rafforzare l’alleanza Ma Zelensky teme l’apertura di un nuovo fronte

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Vladimirè a Minsk per incontrare il collega bielorusso Aleksandr Lukashenko. Una visita che l’Ucraina guarda con sospetto ed apprensione: «Vuole un coinvolgimento più diretto di Minsk nella guerra», ipotizza il presidente Volodymyr. In effetti, la collaborazione tra i due Paesi è pressoché totale. «Lanon è solo un buon vicino, ma anche un alleato, quindi tutte le questioni economiche vengono risolte sulla base di questo fatto», ha spiegato lo stesso all’inizio della visita a Minsk, la prima in oltre tre anni. «Il rafforzamento dei legami bielorusso-russi – ha commentato a sua volta Lukashenko – è una risposta naturale alla mutevole situazione nel mondo, in cui siamo costannte messi alla prova, nostro malgrado.: «La priorità è la cooperazione economica» «Credo ...

Con la morte del presidente russo Vladimir Putin, la guerra in Ucraina si concluderebbe. sostenerlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da David Letterman per il suo programma su ...