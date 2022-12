Putin e Zelensky di fronte ad una pizza margherita e un bicchiere di vino. Le due statuette del presepe-pizza a Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022)a Natale è San Gregorio Armeno con le sue numerose botteghe dei maestri presepiali che oltre a riprodurre ledella Natività classica si divertono a riprodurre anche personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità. Tra questi sono sbucati in questi giorni ledel presidente russo Vladimire il presidente dell’Ucraina Volodymyr. Una scena insolita che ha catturato l’attenzione di numerosi turisti e non solo. I due politici sono seduti ad un tavolo, uno diad un altro, a mangiaree bere. La scena fa parte di unrealizzato completamente con la pasta per pizze del ristorante di Mauro Espedito, O wap, in via Foria. È l’ultimo di 3 generazioni di ...