Primo sondaggio con l' effetto Qatar Masia dà il colpo di grazia al Pd

(Di lunedì 19 dicembre 2022) C'è la legge di Bilancio da varare e varie partite aperte ma le cose per il governo di centrodestra "stanno andando abbastanza bene". Fabrizionel costo della puntata di lunedì 19 dicembre di Agorà, su Rai3, mostra i risultati dell'ultimodi EMG-Different su esecutivo, leader e forze politiche. E in tutti e tre i campi lo stato di salute della coalizione in termini di consenso è più che positivo. La stessa cosa non può dirsi per la sinistra. Si parte dall'orientamento di voto ai partiti. "Fratelli d'Italia ha arrestato la sua corsa ma è sempre nettamente ilpartito" con il 29,2 per cento, afferma il sondaggista. Un dato "molto più forte rispetto al 26% delle ultime politiche". Secondo nella graduatoria è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che tutta via perde due decimali rispetto a sette giorni fa e ...