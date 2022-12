Primark apre oggi al centro commerciale Campania | gente in fila fin dall’alba

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lo store irlandeseaprirà i battential, a Marcianise. Famoso per la vendita di abbigliamento e articoli a basso costo, è il primo negozio presente nella Regione e il dodicesimo in Italia. L’inaugurazione è prevista intorno alle 9, ad accogliere i clienti ci penseranno gli oltre 200 dipendenti.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Napoli da Vivere

Sarà possibile anche confrontarsi sulle ragioni che hanno portatoa scegliere di inaugurare questo suo tredicesimo store proprio in provincia di Caserta e il ruolo che il brand vuole assumere ...'La trasformazione diè quasi completata, a breve scoprirete il suo primo store in Campania! "" !' Così sulla pagina Facebook del Centro Campania. Il brand di Dublinoil suo primo store ... Primark apre prima di Natale al Centro Commerciale Campania Notizie Bari. La folla ha radunato centinaia di appassionati, che hanno raggiunto sabato 17 dicembre il Parco Commerciale di Casamassima ...Primark, una delle catene più popolari del Regno Unito, arriva finalmente anche in Campania, precisamente a Marcianise il 19 Dicembre.