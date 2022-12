Price cap | trovato l' accordo in Europa A quanto fissano il prezzo del gas

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 dicembre 2022)cap, raggiunto l'in. I ministri dell'Energia dell'Ue hanno raggiunto unpolitico sul tetto aldel gas. Asi apprende l'Ungheria ha votato contro, mentre Austria e Paesi Bassi si sono astenuti. L'approvazione avverrà per procedura scritta nei prossimi giorni. «Il Consiglio Energia ha approvato il tetto aldel gas. È la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. È la vittoria dell'Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo». Lo scrive in un tweet il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.