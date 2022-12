Price cap | raggiunto accordo per il tetto del prezzo del gas

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Secondo fonti europee: «Il Consiglio Energia ha approvato ilaldel gas». Dopo mesi di trattative al Consiglio Affari Energia sarebbe stato trovato unsulcap sul gas a 180 euro a megawattora. Sulla base dell'intesa raggiunta ilcap al gas entrerà in vigore il 15 febbraio prossimo. L'è statodai ministri europei dell'Energia a maggioranza qualificata. Anche la Germania avrebbe dato la sua approvazione, mentre l'Ungheria si afferma contraria. Austria e Paesi Bassi si sono astenuti. Il Ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, scrive su Twitter: «E' la vittoria dell'Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo

Secondo le prime informazioni non ufficializzate rispetto all'ultima proposta della presidenza ceca, si apprende da fonti Ue, la data di entrata in vigore del tetto al prezzo del gas sarebbe spostata ...Questo era il 'chiodo fisso' della Germania, contraria al '' fin dall'inizio. Oggi, in ogni caso, ha votato a favore. Accordo politico in Ue, price cap a 180 euro - Europa L'accordo è stato trovato a 180 euro a megawattora, entrerà in vigore il 15 febbraio. L'intesa è stato raggiunta dai ministri europei dell'Energia a maggioranza qualificata.La montagna ha partorito il topolino. Dopo mille rinvii c’è un accordo politico tra i paesi europei per l’applicazione di un blando price cap al gas importato dalla Russia. Il limite verrebbe fissato ...