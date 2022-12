Pregliasco candidato spacca la sinistra | i medici contro Majorino | se difendi la sanità privata non ti incontriamo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il virologo Fabrizio, che correrà per un posto nel Consiglio regionale lombardo al fianco deldi centroPierfrancesco, scontenta idi. La sua candidatura – sottolinea il gruppona democratica – è “incompatibile con la difesa dellapubblica”. Cancellato l’in“Curiamo la Lombardia” Prende posizione cosìna Democratica, apprendendo “con sconcerto e stupore dalla stampa la notizia della candidatura come capolista, in una delle liste civiche create in appoggio alla candidatura a presidente di, del direttore sanitario del Galeazzi-Sant’Ambrogio, una delle maggiori realtà della...