Potrebbero ritardare di qualche giorno i Samsung Galaxy S23

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 dicembre 2022) IS23arrivare poco più tardi per via dei prezzi di listino: nel quartier generale del colosso di Seul si fatica ad arrivare ad un accordo per quanto riguarda la decisione finale relativamente ai costi che verranno applicati ai prossimi top di gamma. Sembrerà banale, ma può starci un ritardo diper la presentazione deiS23 per un motivo all’apparenza piuttosto futile, ma che in realtà sarà di importanza cruciale per un prodotto che resterà in vetrina per un anno intero e che dovrà vendere bene nonostante la forte inflazione vigente. Mid to late February release for the S23 seriesDeciding on a price for the devices is delaying this release. If it was up to me, $799, $899 & $1199 would be the prices. ...