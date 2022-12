“Poteva essere salvato” Lutto nel cinema | morto il famoso attore italiano L’atroce dubbio della compagna

(Di lunedì 19 dicembre 2022)nele nella tv italiana: èLando Buzzanca. L’uomo aveva 87 anni e si è spento anell’Hospice del Gemelli Medical Center-GMC, dove era ricoverato da circa un mese. A confermare la notizia, ladell’, FrancescaValle. La donna, che stava insieme a Buzzanca dal 2016, ha tuttavia che dietro la morte dell’, c’è qualcosa di oscuro e poco chiaro. Queste le sue parole: “Le responsabilità sono molte, io non mi fermo: la verità verrà fuori”. E ancora: “Si è realizzato, ciò che avevo previsto e dichiarato. Nessuno è intervenuto affinché Lando fosse”. La donna, giornalista, autrice e presidente dell’Associazione “Labirinto 14 luglio” che si batte per la modifica delle legge 6/04 e la ...

ChiamamiCittà

Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York La seconda avventura di Kevin McCallister () nonchea New York. Siamo nel 1992, dietro alla macchina da presa di c'è ancora Chris ......di Benedetto e in quel modo papa Ratzinger impressionò il mondo intero inaugurando l'età in cui anche un papa puòconsiderato emerito. Un modo intelligente che solo un grande teologo... Rimini: tricolore per Muti. Sadegholvaad: “Non ci poteva essere ... Il Colleferro tiene il passo del Gaeta. I rossoneri hanno violato il difficile campo della Luiss con un perentorio 3-1, in cui c’è stato l’esordio con gol del trequartista spagnolo classe 1990 Alex Ca ...