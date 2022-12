Porto di Salerno | apre il Posto di Controllo per gli alimenti VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Può contare su una superficie complessiva di mq 1.750, di cui mq 860 coperti; 7 celle frigo per i controlli a merci surgelate e congelate e 5 celle per ildi merci a temperatura ambiente il nuovodiFrontaliero per i controlli sanitari e doganali delle merci di origine animale e vegetale destinate al consumo umano neldi. L’opera è stata finanziata con un investimento di circa 1,5 milioni di euro daContainer SpA (Gruppo Gallozzi). Questa mattina l’inaugurazione della struttura polifunzionale che accoglierà gli uffici del Ministero della Salute (Veterinario die Sanità Marittima), del servizio Fitosanitario della Regione Campania e dell’Agenzia delle Dogane. L'articolo proviene da ...

