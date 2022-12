Poliziotti Babbo Natale per un giorno all’ospedale Bambino Gesù di Palidoro

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Fiumicino – Idel Commissariato Ladispoli ieri hanno consegnato doni e giocattoli ai bimbi ricoverati presso l'ospedale pediatricodi. E' stata una mattinata ricca di emozioni e di sorprese per i piccoli pazienti che gioiosi hanno trascorso momenti di spensieratezza. L'iniziativa, ripetuta in più ospedali della capitale, è espressione della missione che vede le donne e gli uomini della Polizia di Stato vicini a chi ha più bisogno ed alle persone più fragili.