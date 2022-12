Polemica dopo il Mondiale | “Che grande Messi | però Maradona… No basta!”

Io Donna

Il brano di Madame a Sanremo La puntata prosegue e Fiorello affronta lascatenata sui socialSanremo Giovani per il caso misterioso del titolo del brano che Madame porterà sul palco ...Flash d'agenzia:aver sentito Achille Lauro cantare Puff Royce, il Papa ha anticipato le ... oro, incenso e marra Con lasul tetto ai pagamenti digitali, perché non cambi nome: Marrapos!'... I Maneskin distruggono gli strumenti alla fine del concerto a Las Vegas. E scoppia la polemica sui social Fiorello, come consuetine ormai dal 5 dicembre, dà il buongiorno agli italiani con il suo morning show Viva Rai2! che tra improvvisazione e polemiche sane raggiunge dal lunedì ...Le foto iconiche di Messi che solleva la Coppa del Mondo dopo che la sua Argentina ha sconfitto la Francia in finale ai Mondiali in Qatar 2022 mostreranno per sempre un dettaglio che balza immediatame ...