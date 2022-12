Pnrr | assegnati 120 miliardi di euro ma appaltati soltanto 4 | 7 - Economia - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Secondo il Rapporto sulla finanza territoriale sono state avviate procedure per 15,1 miliardi. Molte le incognite sul 2023, quando toccherà ai Comuni gestire i fondi e ...In parole semplici, quando all'Italia sono statii 235 miliardi del, al governo del Paese c'era Mario Draghi , ed è alle sue politiche fiscali che l'Unione Europea ha subordinato l'... Pnrr: assegnati 120 miliardi di euro ma appaltati soltanto 4,7 ... Secondo il Rapporto sulla finanza territoriale sono state avviate procedure per 15,1 miliardi. Molte le incognite sul 2023, quando toccherà ai Comuni gestire i fondi e distribuirli ...Effetto positivo del Pnrr sulle opere pubbliche: nel mese di ottobre l’Osservatorio Cresme ha registrato 7,2 miliardi di opere aggiudicate, quasi un record. Per trovare un dato migliore nella storia d ...