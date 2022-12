Pista lunga | terzo posto e record italiano per David Bosa nei 1000 metri a Calgary

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Si chiude con unper l’Italia il weekend di(Canada), sede per la seconda settimana di fila della Coppa del Mondo di. Il protagonista è, che ha chiuso sul gradino più basso del podio nella Division A dei. L’azzurro ha chiuso la sua gara con il tempo di 1:07.24, superando ilstabilito da lui stesso il 5 dicembre dell’anno passato. Un risultato notevole per il trentino, preceduto solamente dall’americano Jordan Stolz e dall’olandese Thomas Krol. Cattive notizie, invece, dalle mass start, dove gli azzurri impegnati non hanno ottenuto il podio. Tra gli uomini il migliore è stato Daniele Di Stefano, giunto in sesta posizione. Addirittura ...

Pista Lunga, impresa storica di Davide Ghiotto! Splendido momento di forma per Davide Ghiotto. A Calgary, nella quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di pattinaggio in pista lunga, l'azzurro ha vinto i 10.000 metri, distanza sulla quale ha ...Domina i 10.000 metri di Coppa del Mondo a Calgary – Pista Lunga, impresa storica di Davide Ghiotto! Prosegue la quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating, in corso di svolgimento nell' Olym ...