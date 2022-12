Perché Messi indossava un mantello alla premiazione dei Mondiali | cos’è il Bisht e cosa c’entra l’emiro del Qatar

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nelladella finale di ieri, 18 dicembre, Lionelsi è trovato a dover mettere sopra la maglietta dell’Argentina un abito nero passato daldelTamim bin Hamad Al Thani. Il campione ha così alzato la coppa con addosso una giacca della tradizioneiota. Ed è iniziata la polemica sui social. Il dibattito si è diviso tra chi sostiene che si tratti di un atto di rispetto nei confronti del calciatore e chi ci vede un gesto di arroganza e potere. L’abito indossato dadurante ladeiè un, untradizionale del golfo Persico – tipicamente maschile – che simboleggia prestigio, regalità e ricchezza. Solitamente, infatti, lo indossano gli uomini di spicco in ...

Open

10 È il grande protagonista di questo Mondiale. Ha finalmente eguagliato, e forse superato, ... MBAPPE 9,5 Mezzo punto in meno rispetto al suo compagno di squadra al Psgalla fine il ...Il mantello indossato dadurante la premiazione ha scatenato la polemica. Eccoe qual è il suo significato. La fine dei Mondiali ha incollato milioni di spettatori davanti alla tv. Come sempre, però, non sono ... Perché Messi indossava un mantello alla premiazione dei Mondiali ...