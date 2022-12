Perché Messi alza la coppa con indosso un mantello | l' ultima polemica sui Mondiali in Qatar

Open

Anche perchè non siamobenissimo in Italia. La "fotografia" è quella di un Paese molto pigro e di conseguenza ai primi posti in Europa per quanto riguarda l'obesità. Se poi si aggiunge che sono ...L'Argentina ha vinto per due motivi:ha giocatori bravi eha il migliore, che è; poi,è riuscita a supportare questa qualità con degli innesti - mi riferisco ad esempio ad ... Perché Messi indossava un mantello alla premiazione dei Mondiali ...