Percassi | bonus da mille euro a 6 500 dipendenti

L'Eco di Bergamo

Il gruppoha deciso di erogare unstraordinario di 1.000 euro ai dipendenti in tutto il mondo di Kiko e diRetail, la societa' che sviluppa e gestisce le retail chain di brand ...... c'è da strabuzzare gli occhi: dal 2010 in avanti, ovvero con la nuova proprietà, sono ...9 milioni di guadagno (ma potrebbe ancora aumentare per iattivi), Gagliardini all'Inter e Conti ... Gruppo Percassi, arriva il bonus di mille euro ai 6.500 dipendenti Il premio. Un riconoscimento per i dipendenti di Kiko e di Percassi retail «per il contributo straordinario di tutti e la volontà delle società di condividere con i propri dipendenti il valore generat ..."Un riconoscimento concreto per lo straordinario contributo fornito in un periodo storico non semplice a causa della pandemia e delle sue conseguenze economiche" ...