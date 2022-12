Per racimolare altre coperture il governo allunga le concessioni su giochi e scommesse e alza l’aliquota ridotta sui redditi da capitale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il, a caccia diper gli interventi e le mance previsti dai suoi emendamenti depositati domenica sera, racimola risorse non solo a danno dei percettori del reddito di cittadinanza che lo riceveranno solo per sette mesi ma anche prorogando ulteriormente lesuie ritoccando all’insù l‘aliquotasulla tassazione delle plusvalenze su terreni e azioni prevista nella prima versione della manovra. Sale infatti dal 14 al 16%dell’imposta sostitutiva applicata ai valori di acquisto delle partecipazioni azionarie e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. La norma consente di rivalutare i beni posseduti al 1° gennaio 2023 pagando appunto il 16% sull’intero valore della ricchezza azionaria o fondiaria invece di versare il 26% sul ...

I costi di una struttura di questo tipo sono notevoli e qualsiasi cosa riescono aloro è importante. Questi ragazzi vivono in condizioni disagiate e di difficoltà, purtroppo hanno già ...Questo200 milioni di euro, più o meno quel che costa ogni pacchetto di armi a Kiev che anche il governo Meloni (con il sostegno del PD) continua ad inviare. Domanda a chi ... Per racimolare altre coperture il governo allunga le concessioni su giochi e scommesse e alza… Pesante accusa di Alessandro Di Battista contro il governo Meloni. Ecco cosa ha detto l'ex parlamentare del M5S in merito al Reddito di Cittadinanza.“Il governo Meloni, al posto di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano l’uguaglianza dei cittadini, ne aggiunge ogni settimana qualcuno. Il tutto anche per racimolare denaro e continu ...