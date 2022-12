(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le ultime novità sulla capitolo previdenza della manovra 2023. Minime a 600 euro per gli over 75 solo per il 2023. Per le donne resta l'uscita anticipata a 60 anni limitata a caregiver, disoccupate e .

Le ultime novità sulla capitolo previdenza della manovra 2023. Minime a 600 euro per gli over 75 solo per il 2023. Per le donne resta l'uscita anticipata a 60 anni limitata a caregiver, disoccupate e .La norma sulla rivalutazione automatica delle. Gli emendamenti del governo alla Legge di Bilancio portano dall'80 all'85% quella per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (ovvero 2000 - 2500 euro). Per lepiù alte invece ... Pensioni, cambia la rivalutazione: le nuove quote. Opzione donna, nessuna marcia indietro Aumento del cuneo fiscale e delle decontribuzioni. Più alte - a 600 euro - le pensioni minime. Il Rdc subisce un taglio di mensilità da 8 a 7. Ritorna il sussidio per i condomini e c'è un sostegno per ...Le ultime novità sulla capitolo previdenza della manovra 2023. Minime a 600 euro per gli over 75 solo per il 2023. Per le donne resta l'uscita anticipata a 60 anni limitata a caregiver, disoccupate e ...