Il Sole 24 ORE

06.00adeguamento,sale a 85% per 4 - 5 volte minimola norma della manovra che rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle: sale dall'80 all'85% la ......prorogato e aumentato a 8mila euro Stipendi più alti col taglio del cuneo fiscale Capitolo:... innanzitutto,l'entrata in vigore dello stralcio delle cartelle sotto i mille euro, che ... Pensioni, cambia ancora la rivalutazione degli assegni: ecco chi guadagna e chi perde Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Pensioni, cambia ancora la rivalutazione: ecco quali saranno gli aumenti garantiti ai pensionati da gennaio 2023 alla luce delle ultime novità previste dalla manovra.