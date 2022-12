Il Sole 24 ORE

Imprese e denaro, cosaPer le operazioni finanziarie è stato rifinanziato il fondo per 1 ... Scuole, trasporto e previdenza Tre decisioni riguardano la scuola, i trasporti e le. Le ...2022 - 12 - 19 10:23:07 Sale a 85% adeguamentotra 4 e 5 volte il minimola norma della manovra che rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle. È quanto si ... Pensioni, cambia ancora la rivalutazione degli assegni: ecco chi guadagna e chi perde Dall'estensione del taglio del cuneo fiscale alle decontribuzioni per chi stabilizza i percettori di Rdc, ma anche le pensioni minime a 600 euro per gli over 75 e l'assegno unico ...Ecco quali sono le novità introdotte dopo gli emendamenti presentati dal governo in Commissione bilancio alla Camera ...