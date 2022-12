(Di lunedì 19 dicembre 2022) Pierluigi Castagnetti ha rotto gli indugi. In un'intervista passata quasi inosservata, l'ex dirigente dellanostalgico della Dc, di fatto, non ha escluso la rinascita di un partito cattolico che si richiami alla vecchia, che si sciolse proprio per unirsi... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

Pd: nessuna scissione seBonaccini. Ma con... Pierluigi Castagnetti ha rotto gli indugi. In un'intervista passata quasi inosservata, l'ex dirigente della Margherita nostalgico della Dc, di fatto, non ha escluso ...: dalle occupazioni alla primarie. Chi è il volto 'nuovo' nel PD La storia politica di ... La procura di Bologna arriva all'archiviazione e Bonacciniprima le primarie e poi le elezioni ... Pd. vince Schlein Sarà scissione. Nuova Margherita con Prodi dietro Pierluigi Castagnetti ha rotto gli indugi. In un'intervista passata quasi inosservata, l'ex dirigente della Margherita nostalgico della Dc, di fatto, non ha escluso la rinascita di un partito cattolic ...La candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein ha fatto tappa tra i circoli toscani in vista delle primarie ...