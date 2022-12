Globalist.it

"Non ci siamo mai riuniti alla vigilia di un congresso del Pd - ha rilevato- perché il nucleo di rappresentanti dell'ultimo congresso del Ppi non ha avuto una responsabilità diretta ..."Non ci siamo mai riuniti alla vigilia di un congresso del Pd - ha rilevato- perché il nucleo di rappresentanti dell'ultimo congresso del Ppi non ha avuto una responsabilità diretta ... Pd, Castagnetti ventila la scissione: “Se cambia natura i cattolici democratici trarranno conseguenze” Pierluigi Castagnetti, ultimo segretario del Ppi e presidente dell'«Associazione i Popolari», il soggetto giuridico erede del partito ha parlato ad un convegno di cattolici democratici ...