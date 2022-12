Pd | Castagnetti | ' Assemblea non è legittimata sui valori | se li cambiano ci saranno conseguenze'

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Il Pd non può accingersi a fare un Congresso come se fossimo dentro la fisiologia delle vicende politiche. Il 25 settembre è successo qualcosa, si tratta di capire perchè questo è avvenuto. Se pensiamo di cavarcela con un processo di sedicenti costituenti, no. Non posiamo procedere a un congresso come se". Lo ha detto Pierluiginel suo intervento all'incontro 'I cattolici democratici nella politica di oggi: ancora utili all'Italia?'. "Non siamo mai intervenuti prima di un congresso del Pd, ma ora abbiamo deciso di farlo per una serie di ragioni. Vogliamo lanciare alcuni allarmi", ha spiegato l'ultimo segretario del Ppi aggiungendo: "Avvertiamo l'importanza di questo Congresso, può assumere decisioni chela natura del Pd e determinare tradimenti di quella originaria intenzione. Se si cambia questa natura ...

