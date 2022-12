Papu Gomez e i capelli alla Beckham FOTO

ItaSportPress

Commenta per primo L'Argentina è campione del Mondo e così tre ex giocatori dell'Atalanta: il fantasista, il difensore Cuti Romero e il c.t Lionel Scaloni. L'Atalanta si è congratulata con i suoi tre ex attraverso un post sui canali social: ' Congratulazioni agli ex atalantini per la vittoria ...... Benfica) 35,00 mln Alexis Mac Allister (Centrale, Brighton) 32,00 mln Exequiel Palacios (Centrale, Bayer Leverkusen) 15,00 mln Thiago Almada (Trequartista, Atlanta United) 15,00 mlnGómez (Ala ... Argentina campione del mondo: come ballano Aguero, De Paul e Papu Gomez (VIDEO) con un mucchi di "ex" come il Papu Gomez, Molina e Romero. La narrazione della finale cambia giusto al 21 del primo tempo: Di Maria sbeffeggia con un dribbling Dembelè, sull'out di sinistra per chi ...