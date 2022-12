(Di lunedì 19 dicembre 2022) Anaè una diplomatica e una politica portoghese.nel Gruppo socialista dal 2004 al 2019, si è occupata del diritto all? autodeterminazione in riferimento al...

ilmessaggero.it

... il cui obiettivocostruire una rete di influenza in Europa. Il caso - come racconta Cecilia ... Uno dei personaggi principali dell'inchiesta sul Qatar è Pier Antonio, ex - europarlamentare a ...... ma fare soldi tramite una Ong...chi mai si metterebbe a bestemmiare contro una Ong Il'hanno capito che lo schermola via, il mezzo, il moltiplicatore, il salvacondotto. La sinistra, ad ... «Panzeri era abile. Difesa dei diritti Faceva solo finta»: le rivelazioni dell'ex eurodeputata Ana Gomes Le valige piene di denaro per Antonio Panzeri ed Eva Kaili mettono in mostra l’ipocrisia di chi, a parole, doveva difendere i lavoratori e le ...Alcune rivelazioni dell'ex eurodeputato Niccolò Rinaldi confermerebbero il sistema di pressioni esercitato dal Marocco su eurodeputati e assistenti: "La rete del sostegno marocchina era molto estesa" ...