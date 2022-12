Overwatch World Cup | i campionati competitivi tornano nel 2023

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La competizione globale non si ferma mai: laCup è qui per restare, e Blizzard ha annunciato l’edizionedel torneo L’hero shooter che ha conquistato il mondo intende tenere la scena eSport con il fiato sospeso anche il prossimo anno, visti i piani per l’Cupappena annunciati da Blizzard. A partecipare saranno 36 diverse nazioni. Isi sono in realtà interrotti dopo che gli Stati Uniti hanno messo la Cina al tappeto con un bel 3-0 nell’edizione 2019. Difficilmente vi servirà un promemoria se avete unito i puntini per conto vostro, ma in caso contrario è stata la pandemia a impedire al team di sviluppo di allestire nuovamente questo evento olimpionico. Ora che il gioco sta ufficialmente per celebrare il suo secondo ...

ProGioco

Oltre aof Warcraft, tanti altri giochi Blizzard non saranno più disponibili in Cina non appena l'accordo con NetEase sarà scaduto. Tra questi troviamo2, Heroes of the Storm ...... incluso, anche se lasciò Blizzard poco tempo dopo l'uscita (e in un periodaccio generale ). E mentreof Warcraft si è espanso con Dragonflight , la nuova espansione parte di un ... Blizzard annuncia il ritorno dell'Overwatch World Cup per il 2023 I vertici di Blizzard Entertainment annunciano la Overwatch 2 World Cup 2023, la competizione eSport per gli appassionati dell'hero shooter ...