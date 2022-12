Outsider Art Fair | spazio agli artisti autodidatti

ilsipontino.net

... una scultura surrealista di , i lavori di colui che per primo definì l'Brut, . A proposito di ... e lo stesso si può dire di Borderline , forse la prima mostra significativa sugli...2017: The Unusual Universe "Gallery, Copenaghen; Verso la meta, a cura di Andrea Colombo " Spazio Porpora, Milano; The Works, a cura di Paola Meliga " Paola Meliga Gallery, Torino. ... Lucera sdogana l’arte degli outsider. In vetrina il talento di persone con disabilità A Palazzo Magnani si riflette sull’identità e sulle inquietudini che hanno segnato i linguaggi delle avanguardie del Novecento. E si parla di Art Brut ...Lea Contestabile è l’artista scelta dalla gallerista Paola Capata per la mostra da Monitor a Pereto, in Abruzzo ...