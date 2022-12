Orsini | che figura | il professore usa il traduttore automatico e si tradisce con questa gaffe video

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il professor Alessandronel mirino di Twitter per una traduzione ‘sospetta’ finita in un. Il docente di sociologia del terrorismo internazionale, presenza fissa a Cartabianca con le sue analisi sulla guerra tra Ucraina e Russia, finisce sotto i riflettori del social per unpubblicato sul suo canale YouTube. LEGGI ANCHE Bimbi felici sotto la dittatura.come al solito provoca. La Berlinguer e Rai3 in difficoltà Parsi litiga con il putinianoe abbandona "Carta Bianca": «Non partecipo alle buffonate»parla neldel giornalista William Broad e lo chiama William “Ampio” Nelsi sofferma sul memorandum di Budapest e cita un articolo pubblicato sul New York Times da ...

Open

"Il punto non è, un simpatico mitomane; ma le TVlo ospitano. Da Cartabianca a La 7, anche sulla guerra, la TV italiana è interessata solo a fare show su ogni tragedia. Del resto ...... realtà come la nostra fortemente radicata in Umbria, e stretto quindi una collaborazioneci ha consentito di concretizzare questa nostra intenzione". "Da novecento anni " ha ricordato" ... Orsini cita il giornalista "Broad" che diventa "Ampio": così il ... Con lo scoppio della guerra in Ucraina, il professore Alessandro Orsini è uno dei personaggi che è riuscito a ottenere maggiore visibilità. Ospite fisso in tv a… Leggi ...La scena è talmente imbarazzante che rischia di stargli appiccicata addosso per molti anni. Alessandro Orsini – il sociologo che dal primo gior ...