Orrore in casa | un bimbo di 6 anni trovato seppellito sotto il pavimento e la sorellina era ridotta male

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Social. Arkansas,di 6il: cos’è successo. La storia che stiamo per raccontarvi arriva da oltre oceano e precisamente dagli Stati Uniti d’America. Ciò che è accaduto può essere adatto per la trama di un film dell’, il problema è che in questo caso è tutto vero. Un’agghiacciante vicenda di abusi quella che si è consumata negli Stati Uniti, in Arkansas, dove il 16 dicembre 2022 le autorità locali hannoil corpo di un bambino di seile assi delnelladove viveva insieme alla famiglia e alla, sopravvissuta, ma in gravi condizioni.Leggi anche –> ...

ilmattino.it

... guardiamo conl'incompetenza prendere la parola su temi scientifici, complessi o tecnici, ... "di per sé, l'accumulo di dati non equivale a conoscenza, come un mucchio di mattoni non è una".... il cadavere del piccolo di 6 anni era in stato di decomposizione e nessuno lo sapeva perché era stato seppellito sotto il pavimento del corridoio della. La madre dei bambini, Ashley Roland , 28 ... Usa, orrore in Arkansas: bimbo di 6 anni trovato morto sepolto sotto al pavimento di casa, sopravvissuta la so Una terribile storia di abusi quella che si è consumata negli Stati Uniti, in Arkansas, dove lo scorso venerdì, 16 dicembre, le autorità locali hanno trovato ...Una terribile storia di abusi quella che si è consumata negli Stati Uniti, in Arkansas, dove lo scorso venerdì, 16 dicembre, le autorità locali hanno trovato ...