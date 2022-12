Oroscopo Paolo Fox Martedì 20 Dicembre 2022 | Sagittario irrequieto

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’diFox per oggi,20Ariete La settimana inizia con il piede giusto per quanto riguarda i sentimenti. Sorprese e nuovi incontri nei prossimi giorni. Il lavoro vi darà qualche problema, ma pian piano tutto si aggiusta. Toro Mattinata sottotono ma già dal pomeriggio le cose andranno molto meglio. C’è qualcosa che non va nel vostro rapporto con i superiori, forse vi sentite poco valorizzati e apprezzati e questo vi fa soffrire. Gemelli Qualche scaramuccia con una persona a voi vicina potrebbe rovinarvi la giornata, specie nella mattinata. Sul lavoro, intanto, rimanete concentrati. Tutto si aggiusta prima o poi. Più poi che prima ma abbiate fiducia e ancora un po’ di pazienza. Cancro Il vostro cuore ribolle di amore e di affetto. Forse un’amicizia che potrebbe ...

