Orlando Pd | ' Meloni porta in Europa un' Italia di serie B | servirebbe un' opposizione unita'

Di questo e non solo ha parlato Andrea, esponente del Pd, in un'intervista a La Stampa. 'porta in Europa un'Italia da serie B, che fa trucchi, sdogana il nero e i condoni. E la ...... l'area Dems (Andrea) rappresentata dall'ex senatrice Valeria Cardinali e dall'ex sindaco ... del segretario dem di Castiglione del Lago Alessio, dell'ex sindaco di Magione Massimo Alunni ... Andrea Orlando: “Meloni sdogana soldi in nero e condoni, le opposizioni facciano muro comune” "Meloni porta in Europa un'Italia da serie B, che fa trucchi, sdogana il nero e i condoni. E la retromarcia sul pos dimostra che l`Ue vigila e noi dobbiamo fare una battaglia unitaria delle opposizion ...Il leader del Terzo Polo e presidente di Azione: "Il salva-Stati va ratificato: prendiamo 10 dei 38 miliardi e proviamo a ridurre le liste d'attesa ...