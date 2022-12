Oriana Marzoli rivela cosa le ha detto Antonino sotto le coperte

Fanpage.it

è andata avanti, abbandonando l'idea di riconquistare Antonino Spinalbese soprattutto dopo l'ingresso al Grande Fratello Vip di Ginevra Lamborghini, l'unica che sembra aver sinceramente ...Al GF Vip 7è tornata a scagliarsi contro Antonino Spinalbese, che a suo dire l'avrebbe usata per una notte di passione all'interno della Casa.contro Antonino Spinalbese Stufa di ... Oriana Marzoli imita Antonella Fiordelisi che scoppia in lacrime: Edoardo si è divertito Oriana Marzoli si sfoga sul rapporto con Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip, tirando in ballo Belen Rodriguez. Oriana Marzoli è andata avanti, abbandonando l’idea di riconquistare Antonino ...Oriana Marzoli è tornata ad attaccare Antonino Spinalbese e ha tirato in ballo anche la sua celebre ex, Belen Rodriguez.