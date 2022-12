Oriana e le rivelazioni shock su Antonino tirando in mezzo di nuovo Belen

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 dicembre 2022)ha decisamente preso le distanze daSpinalbese, ma già prima dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda sabato. In più occasioni, parlando anche con Giaele, le aveva detto che guardandolo le veniva solo una sensazione: quella di voler vomitare. La venezuelana ha spiegato a chi era interessato all’argomento, che non si è fatta nessun film, che ci sono state delle parole molto forti da parte del parrucchiere. E infatti ha commentato: “Bugiardo schifoso, perché fino a una settimana fa lui stava con me sotto le coperte dopo le puntate. Questo prima del tuo ingresso” ha detto la Marzoli a Ginevra Lamborghini in un momento di confidenze. Lo sfogo dicontroSpinalbese La Marzoli ha continuato: “mi infastidisce troppo sentirmi dire che sono pazza e non ho capito nulla. ...