Oreo | inchiesta shock sull’ammoniaca Cosa c’è di vero

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Glisono quei biscotti molto buoni che si trovano in commercio. In un Paese nello specifico, come i Paesi Bassi, sono però finiti sotto la lente d’ingrandimento. Il motivo di questa attenzione mediatica su questi biscotti molto comuni che si trovano abitualmente nei supermercati, riguarda proprio la Mondelez, ossia la casa produttrice degli. Il caso che ha suscitato molto scalpore riguarda il fatto che la Fabbrica che produce i biscotti userebbe dosi di ammoniaca tossica che servirebbe a rendere più scura la polvere di cacao dei biscotti. Lainquietante è questo segreto è stato sempre noto e che nessuno ha mai proferito parola ufficiale in merito, fino a quando un quotidiano olandese non ha reso pubblica la notizia abbastanza inquietante. Sicuramente i residenti della zona dove sorge la Fabbrica hanno spesso visto ...

TeleAmbiente TV

Il giornale olandese Noordhollands Dagblad ha infatti aperto un'in cui ha rivelato che il tipico colore scuro dei biscottisarebbe dovuto in qualche modo dall'uso dell'ammoniaca. La ...... conosciuta nel mondo per i suoi celebri biscotti neri, è intervenuta per replicare alle accuse che le erano state recentemente mosse dopo la pubblicazione di un'della testata ... Oreo, la verità sull'inchiesta che rivela la presenza di ammoniaca ... Non dobbiamo preoccuparci dell'ammoniaca utilizzata nella realizzazione degli Oreo, non rimane infatti nei biscotti ...Biscotti OreoL'azienda multinazionale statunitense Mondelez International attiva nel settore alimentare, conosciuta nel mondo per i suoi celebri biscotti neri Oreo, è intervenuta per rispondere alle a ...