Oppenheimer | il trailer del film di Christopher Nolan

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ilufficiale dipresenta al pubblico il nuovodi, con il fedele collaboratore Cillian Murphy pronto a guidare un cast all-star. Ilracconterà la storia del fisico teorico J. Robert, accreditato come “padre della bomba atomica” per il ruolo da lui svolto nel Progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale. Basato sul libro del 2005 vincitore del premio Pulitzer “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert” di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin,vedrà Cillian Murphy nei panni dell’influente figura di J. Robert, lo scienziato che contribuì al Progetto Manhattan e all’invenzione della bomba atomica. ...