Oppenheimer | ecco il trailer del nuovo film di Christopher Nolan

(Di lunedì 19 dicembre 2022)è ditra noi. Dopo un’attesa che sembrava infinita, ieri notte è stato rilasciato dalla Universal Pictures ilufficiale deldel cineasta inglese ““.arriverà al cinema nel luglio del 2023, a quasi tre anni di distanza da Tenet, ilche ha cercato di combattere il crollo totale dei cinema in estate durante il primo periodo di pandemia. Questa volta Christopermette da parte intricate storie d’azione e di spionaggio, per concentrarsi su un’epocale vicenda storica, proprio come aveva fatto nel 2017 con Dunkirk. Altre ad essere al momento gli unici duediriguardanti avvenimenti storici, in un ...

ComingSoon.it

il nuovo trailer di, l'atteso nuovo film di Chistopher Nolan che arriverà nei cinema a ...il primo trailer ufficiale diè il primo film che Nolan realizza con la Universal , dopo la rottura il suo storico rapporto con la Warner Bros. avvenuta in seguito alla ... Oppenheimer: ecco il primo trailer ufficiale in italiano del nuovo film ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Dopo una lunga attesa è stato finalmente reso pubblico il primo trailer di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, in uscita il 20 luglio 2023.