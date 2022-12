Oppenheimer | Cillian Murphy non ha scelta nel trailer italiano nel film di Christopher Nolan

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 dicembre 2022)al centro deldi, biopic diretto dache vede nel cast anche Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt e Florence Pugh. Il primodimostranei panni del padre della bomba atomica, un uomo incerto su quanto grave sarà l'impatto della sua invenzione, ma comunque determinato a crearla. "Immaginiamo un futuro e le nostre fantasie ci inorridiscono", dice la voce fuori campo del J. Robertdiall'inizio del, mentre lo vediamo in piena campagna nel New Mexico. "Non lo temeranno finché non lo capiranno", continua la voce mentre appaiono lee ...